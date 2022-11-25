幼兒園小朋友開心地在新豐國中新跑道奔馳。（新豐國中提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府今年爭取中央1億3858萬元，改善全縣21所國中小運動操場及週邊設施，目前14所已經完工，另7所預計今年底完工，其中新豐國中克服缺工缺料和原料廠遭祝融問題，順利完工，嶄新色彩繽紛PU跑道及櫻花林跑道，讓學生盡情奔馳在跑道上，揮灑青春。

縣長楊文科說，縣府會做好監督責任，讓工程如期如質完工，期許明年新學期開學前其餘7所學校運動設施將全數完成，給予孩子更加完善的運動空間，讓學生使用到更優質、安全的運動場地，甚至培育出更多優秀運動人才。

新豐國中原人工草皮跑道已逾使用年限，表面及側邊龜裂破損、遇雨更是積水不退、榕樹根造成跑道隆起等老舊狀況，已嚴重影響學校教學與學生運動安全，更不便社區居民休閒運動。

縣府積極爭取體育署近700萬元經費，補助新豐國中進行220米長全密式PU跑道、截根牆及排水溝修繕更新等工程，校園運動環境改善完成後煥然一新，預計12月30日校慶舉辦正式啟用典禮。

新豐國中校長張明智說，原操場跑道龜裂及積水，經建築師林威政巧手設計，以空間美學發想，多元色彩跑道象徵校園充滿活力，更完美連接校園教學區，延伸櫻花林跑道，讓跑步不再侷限傳統跑道，讓學子能盡情奔馳揮灑青春，也可以轉換心情漫步櫻花林，為校園添文學浪漫氛圍。

教育局長楊郡慈表示，目前新豐、北埔、新湖、忠孝及自強國中，關西、太平、竹仁、大坪、玉山、清水、東海、梅花及博愛國小等14所國中小已完成改善，員東國中、橫山國中、芎林國中、照東國小、竹北國小、沙坑國小及嘉興國小，針對校園跑道、排水溝或球場等項目進行整修，預計年底全數完工。