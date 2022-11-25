玉山金(2884)旗下玉山銀行與臺北市立聯合醫院共同推動「失智金融友善計畫」，由臺北市立聯合醫院跨領域擬真教育發展中心，為玉山行員開設失智症趨勢及服務同理心的專業課程，並於課程後進行擬真模擬教育訓練，提升同仁對於失智症顧客的辨識及提供同理心的金融服務。

台灣即將進入超高齡社會，玉山銀行致力於打造高齡金融及失智友善服務團隊，提供顧客全方位規劃退休、安養照顧及資產傳承等解決方案，也可結合安養信託服務，讓失智者仍能依據先前的想法有尊嚴的使用與保護資產。

玉山銀行表示，依據衛生福利部委託台灣失智症協會調查以及內政部人口統計資料估算，台灣65歲以上長者失智症佔7.64%，意即每13人有1位失智者；而80歲以上的長者每5人更有1位為失智者，失智症已成為全球公共衛生議題。玉山銀行為落實公平待客原則，實現普惠金融，本次與臺北市立聯合醫院共同推動失智金融友善計畫，包括由神經內科醫師、臨床心理師為分行同仁講解失智症趨勢及服務同理心的專業課程、進行擬真模擬教育訓練，後續也將拍攝金融友善與公平待客-認識失智症影片，並推廣至全台分行，透過對所有營業單位同仁的教育訓練，提升對於有失智症傾向的客戶或家屬提供適切之協助與服務，落實友善的金融服務。

此外，玉山銀行也推出多項信託服務，包括安養信託，提供顧客可以金錢或有價證券的方式存入信託資產，無論信託目的是安養或傳承，都可以進行客製化的安排，防止顧客可能因年長失能、失智甚至遇上詐騙、挪用；無信託資產門檻限制的預開型安養信託服務，鼓勵大眾在身體健康時就先完成約定，待啟動撥付機制後才需支付管理費；跨業結盟推出業界獨家一站式「信託加值服務」，提供顧客非金融面的完整服務，包含到府接送、處方籤取藥、導醫導診等諮詢轉介服務，於金融服務外同步滿足顧客日常或醫療所需。