國內甲狀腺癌患者節節高升，連續3年蟬聯女性十大癌症第4位，醫師指出，9成患者屬於腫瘤分化良好的類型，只要早期發現並積極治療，可望獲得良好的預後；提醒40、50歲女性朋友，平時以「推吞觸」口訣自我檢測，如發現異常腫塊，應積極就醫檢查。

甲狀腺癌是癌症發生率最高的內分泌器官，好發年齡層為40到50多歲，女性患者約是男性的3到4倍。台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠指出，中晚期患者可能出現喉嚨痛、聲音沙啞、吞嚥困難等症狀，平時也可以自我檢測，在鏡子前推脖子、吞口水，觀察或觸摸是否有硬塊。

5年前，當時55歲的李小姐感覺吞嚥時喉嚨不適，原以為只是一般感冒，經檢查診斷為分化型甲狀腺癌，想到還在就讀高中的子女，讓她決定積極接受治療。但即使接受手術治療，仍有癌細胞殘留，因此李小姐繼續接受放射碘治療。

經歷3、4次放射碘治療後，李小姐的腫瘤並未縮小，因此醫師建議她採用標靶治療，但遺憾的是，1年後腫瘤還是變大，讓她一度面臨無藥可用的困境。在丈夫和孩子的支持下，她決心更勇敢面對疾病，加入二線標靶藥物臨床試驗，雖然有一些腸胃道不適症狀，但疾病已獲得穩定控制。

諶鴻遠指出，早期甲狀腺癌患者中，約9成以上患者腫瘤分化良好、病程進展緩慢，例如乳突癌十年存活率超過90％；但這類患者在手術搭配放射碘治療後，仍有5％到15％無法有效清除癌細胞，平均生存期僅剩3到5年，此時應考慮使用標靶治療。

收治李小姐的成大醫院腫瘤醫學部醫師、國衛院癌症研究所副研究員蔡慧珍表示，針對晚期分化型甲狀腺癌患者，如果放射碘治療無效或不適用，標靶藥物是重要利器；過去僅有一線標靶藥物可用，但因為掉髮、手足症候群、腹瀉等副作用，導致15％到20％患者停藥，所幸今年已有新型標靶藥物可用於二線治療。

諶鴻遠指出，該新型標靶藥物過去已通過腎臟癌適應症，之後展開甲狀腺癌跨國臨床試驗，台灣共有5家醫學中心、數十位患者參與，並於今年通過適應症，可說是及時雨，讓目前正在使用一線標靶藥物的患者，有機會開啟「第二戰場」，接續使用以延長生機。