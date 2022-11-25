「護漁專案」共計清除蛇籠155件、鐵錨37支、流刺網3件，全數交由金門區漁會進行後段分類回收處理(圖／金門縣政府提供)

為維護金門地區漁民生計，縣府水試所聯合金門海巡隊於日前共同執行清除我方海域上之非法佈網作業，共計清除蛇籠155件、鐵錨37支、流刺網3件，全數交由金門區漁會進行後段分類回收處理。

縣府指出，日前第九海巡隊接獲立委陳玉珍轉述民眾陳情「陸船網具於檳榔嶼海域越界作業，造成烈嶼居民漁獲量不佳」，於貴山海域一帶放置蛇籠(蜈蚣網)，嚴重影響在地漁民生計，並破壞海洋漁業資源。縣府得知消息後便隨即聯合水試所及金門海巡隊安排勤務，出動水試所試驗船「金門護漁號」配合金門第九海巡隊PP-3577艇、CP1022艇，共同組成漁業巡護小組，加強掃蕩小金門周邊海域的過界漁網具。

縣府表示，大陸漁民違法入侵我方水域作業，此舉已經嚴重影響到金門漁民生計與權益，倘若民眾發現有此情形，可利用縣民「1999」或海巡署「118」免費報案電話通報，未來縣府會聯合水試所及海巡單位加強掃蕩，不定期進行取締越界對岸漁船及過界漁具，以維護作業漁場使漁業資源永續發展。