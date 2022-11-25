蕭薔呈現瑜珈倒掛金鉤鱷魚變化式。（珍世美學慈善基金會提供）

54歲蕭薔秀110公分美腿螞蟻腰 完美比例輾壓萬千少女（珍世美學慈善基金會提供）

54歲的藝人蕭薔連續27年發行年曆，享受每一次年曆發行的挑戰、創新、喜悅，最終回饋社會，公益眾生。這次14張精選的年曆當中，只見她110公分雪白仙女腿依舊搶鏡，23寸螞蟻腰，馬甲線，無瑕美肌，宛如少女。

絕美之姿襯以蕭薔親自書寫的心經，還有和「逍遙一畫仙」戚維義老師共同完成的牡丹荷，身上穿的是林薇在拍攝現場信手拈來即興用一塊紅色布料，縫製出具流動感的兩截禮服；照片由旅美攝影師曾瑩瑩掌鏡捕捉，讓今年的年曆視覺上極為強烈震撼。

蕭薔長期寫書法，心經、太上清靜經等，經年累月抄寫下來，她感觸極深：「寫到第4年才頓悟心經的意義，其實能夠自在生活、思考、創作，真的很感恩能夠抄寫經文與佛偈，內心得到的平和、喜悅，彷如一趟豐盈而美好的心靈旅程，但願從年曆作品當中可以帶給大家一樣的感受。」

今年的年曆蕭薔特別選用了她和人稱「逍遙ㄧ畫仙」的戚維義老師，多年前一起創作的作品融入其中，蕭薔說：「這是我和老師為宏願大千世界的灌園草堂鈔經室落成所創作的，非常感謝宏願藏師父，能讓我跟老師習畫，還能在台上一起作畫，觀賞他的畫，心中塵埃盡落。老師生平重義，儒雅瀟灑，雖然他已經離我們而去了，但我非常懷念他，今年特地用這樣的方式紀念與他的緣分。」

瑜珈也推陳出新，蕭薔以仰天扭轉美人式，可美化胸型，淋巴排毒；烏龜變化式（飛龜式）可修長雙腿，緊實腹部及手臂；倒掛金鉤鱷魚變化式，可促進消化，纖細腰部，淋巴排毒，呈現學習瑜珈的神奇體式與柔和美感。

年曆名稱為「 2023珍世漱馨」，漱馨意為靈泉懿德的心志洗滌，漱馨齋則是蕭薔的書齋名，收有8件蕭薔字畫作品，年曆要拍到何時呢？蕭薔笑說：「為一切所應為，心恆處無為。看上天怎麼安排呀，慈善之心沒有期限。」

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看看蕭薔的美麗模樣。（珍世美學慈善基金會提供）