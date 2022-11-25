評審之一的台南農改場副研究員黃圓滿說，瓜農拿來參賽的洋香瓜，顆顆口感像水梨，味道甜又美味。（張毓翎攝）

獲得特等獎的吳正和說，獲獎不只自己開心，家人也感到欣慰。（張毓翎攝）

將軍區農會與農民合作，以「紅將軍」為品牌，推出洋香瓜禮盒伴手禮，搶攻春節市場。（張毓翎攝）

台南近年來愈來愈盛行種植洋香瓜，以北門、七股區較聞名，將軍區作為後起之秀，品質口感不輸其他產地，今年將軍區農會首次舉行洋香瓜評鑑比賽，為了使採收期一致，瓜苗由農會統一供應，考驗農民的栽種技術，聘請學者專家、業界公正人員等，依重量、外觀、甜度、肉色及口感評選，獲得特等獎最高殊榮的洋香瓜，甜度高達20度，果型、顏色更是高人一等。

將軍區位處鹽分地帶，土壤適合種植洋香瓜，栽種地區包含西甲、玉山、廣山、忠興等聚落，全年種植面積約50公頃，每年11月至隔年4月為產季。看好洋香瓜的市場銷路，將軍區農會與農民合作，以「紅將軍」為品牌，推出洋香瓜禮盒伴手禮，搶攻春節市場；此外， 農會今年首次舉辦評鑑比賽，共有17位瓜農參加，藉此讓瓜農互相交流、精進技術，並提高在地洋香瓜的知名度。

將軍區農會25日在農會活動中心二樓辦理評鑑，成績接近中午出爐，特等獎1名為農友吳正和；頭等獎2名為陳梅桂、翁宗明；優良獎3名則是吳嘉育、林明毅、翁瑞。評審之一的台南農改場副研究員黃圓滿說，瓜農拿來參賽的洋香瓜，顆顆口感像水梨，味道甜又美味，其實洋香瓜難照顧，可兼顧到外觀、風味等，真的不簡單，「這些得獎的洋香瓜，每顆都是精品呢！」

獲得特等獎的吳正和，今年48歲，他說，其父親也務農，過去還兼農會產銷班班長，他跟隨家人的腳步從農至今超過20年，約莫15年前才開始種洋香瓜，除了向父親請教栽種祕訣，並自己上網學習，他的洋香瓜價格向來都以實惠著稱，獲獎不只自己開心，家人也感到欣慰。