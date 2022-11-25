國民黨高市議員李眉蓁再三呼籲，選民踴躍投票，她也打出告急牌喊「搶救」，希望大家用選票給她勇氣走下去。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員李眉蓁2020年參加高市長補選，遭爆論文抄襲事件，最後被撤銷學位，但她不被打倒，重返正修科大工讀碩士，被網友瘋讚「很勇敢」，也成為她這次競選口號「我們可以更勇敢」。李眉蓁今（25）日在臉書透露，今天是選前1天，剛好也是預定拍畢業照的日子，「我也真服了老天爺，哪有這麼會安排的」。

「再怎麼忙，也要回去拍張畢業照！」李眉蓁說，今天是選前最後一天，也是學校預定拍畢業照的日子，偏偏還能撞在一起。她今早先衝去站路口，把握最後一天拜票的機會，爭取市民認同，接著衝回學校，脫下競選背心，換上碩士服，拍完大合照，再和師長和同學們拍照，嘴角一直自動自發的上揚。

李眉蓁透露，其實現在她只是碩士班2年級，離畢業還有段時間，只是先把畢業照拍起來，論文已完成1／3，等選舉過後，「我會更認真，更努力地寫，寫出我的能力，寫回我的自信」。

她表示，論文可以慢慢寫，但是明天就要投票，這次議員選舉空前緊繃，每個選區每位候選人都超級緊張，她當然也是。「選票沒有開出來之前，沒人知道誰會當選，誰又會跌破眼鏡意外落選，而我會是前者還是後者，沒人知道」。

李眉蓁也坦言，有些國民黨支持者，因為失望、無力，這次不想投票，令她相當憂心，因為國民黨每少一張票，都會讓執政黨更囂張，但是就算對現況失望，也不對未來絕望，就像她2年前投入那場氣勢最低迷的市長補選，雖然輸了選舉，但是沒有輸掉志氣。

「明天投給誰都好，但是希望大家都能出來投票，讓我們更有志氣，挑戰未來，對抗囂張！」李眉蓁再三呼籲，選民踴躍投票，她也打出告急牌喊「搶救」，希望大家用選票給她勇氣走下去。

李眉蓁當年深陷論文風暴，曾坦言「我當時也很想死」，如今走過風風雨雨，心態更加成熟、勇敢，她近日獲邀參加反自殺團體發起製作的《孤勇者》MV，攜手愛女獻唱，引起廣大迴響。她也強調，未來會花更多心力投入自殺防治工作，讓自己獲得救贖與寬恕的生命活得更有意義。

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