「光頭山」現場標牌284，魯地圖上即28.4k，作為山友回報通聯之參考。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

能高山、安東軍山縱走，沿途有白石池、萬里池及屯鹿池等大小湖泊，被稱為全台最美的高山湖泊帶，由於意外頻傳，南投林管處與中華民國山岳協會合作，克服萬難完成優化縱走山徑路標，進一步與魯地圖合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場的標示牌誌系統同步呈現，降低山友迷途的機率。

南投林管處指出，台灣的登山山域地形多變，登山路線錯綜複雜，據消防署2015年至2021年的山域事故統計，逾4成因為迷路、遲歸(失聯)占最大宗，建議想要攀登能高縱走的山友，登山前先下載「登山APP」及下載離線地圖，可隨時定位及錄製行走軌跡，萬一迷途可以能循軌跡返回，自行解決迷途問題，避免動用社會資源搜救。

初學者如何使用魯地圖？舉例來說，百岳之一「光頭山」現場標牌是284，魯地圖上就是28.4k處，該資訊可作為山友安全回報及搜救隊伍通聯之參考。魯地圖管理員說，離線地圖APP隨時定位使用登山者的方位，紀錄行動軌跡，建構安全的路，這都要感謝幕後英雄辛勞的付出，提高台灣山野活動的安全性。