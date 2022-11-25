因應國際減碳趨勢與永續發展目標，高雄港務分公司出租港區屋頂供業者設置太陽能光電，並規劃自2023年起在高雄港、安平港、布袋港及馬公港等4港區，自建再生能源系統、儲能系統及透過智慧能源管理系統整合分散，預計於2025年底完成，每年自發自用電量可達約600多萬度電，減少碳排放量約3000多公噸。

高雄港務分公司從2016年起，積極推動再生能源發展，出租港區屋頂供業者設置太陽能光電，並規劃自2023年起在高雄港、安平港、布袋港及馬公港等4港區，自建再生能源系統、儲能系統及智慧能源管理系統。

藉由導入智慧能源管理系統利用AI與科學治理方式，進行能源管理節能措施，短期盤點港區目前用電種類與用電現況，中期協助港區控制用電負載，調節尖離峰用電負載，長期可用再生能源取代化石燃料。並隨著高雄港及3個附屬港自設再生能源發電系統占比增加，透過智慧能源管理系統整合分散式再生能源系統及儲能系統，全方位分析需求端的電力需量，供應港埠設施所需用電，維持港區供電穩定度。

預計於2025年底完成，每年自發自用電量可達約600多萬度電，減少碳排放量約3000多公噸，降低溫室氣體排放，創造綠色價值。

高雄港務分公司表示，以「智慧科技」及「綠能永續」作為營運重要方向，推動智慧化管理以掌握港口能源，配合再生能源併網規模成長，增加綠色能源的使用率，結合經濟、環境、生態及社會等面向，提高高雄港發展的可持續性，朝綠色港埠永續發展目標邁進。