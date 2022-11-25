用路人要注意，北市2019年起推動科技執法設備取締違規停車，目前包含市府轉運站、台北車站等已有8處建置，台北市警局表示，今年10月取締違停共1840件，較測試期間平均每月件數減少90％，成效顯著，榮總醫院周邊也將規畫建置，於12月1日啟用，盼減少交通壅塞。

台北市警局指出，台北市現已啟用8處違規停車科技執法設備，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號前、捷運公館站，皆以重要幹道、車站及醫院周邊等因素評估建置，確保增進交通安全及傷患救助。

台北市警局也說，因為「榮總醫院周邊」就診民眾、計程車常違規停車，導致交通壅塞及影響救護車通行，已規畫建置「違規停車科技執法設備」，目前為設備測試及宣導期，今年12月1日將正式啟用。

台北市警局說明，違規停車科技執法設備，透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平臺，再由員警審查、認證舉發；依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處600元以上1200元以下罰鍰，「併排停車」可處2400元罰鍰。

台北市警局呼籲，科技執法目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、黃網格、行人穿越道或交岔路口10公尺內等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。