台中市北屯區14期重劃是近期發展開速的新興區域，唯過去南側昌平東八路與區外道路梅川南街、興安路前，受限於舊有梅川三分埔分線圳道阻隔，民眾往來需繞行，市府都發局規畫將排水道變園道，今年7月15日啟動「北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢工程」，11月25日完工通車有效紓解地方交通，讓往來通勤更加方便。

建設局長陳大田表示，台中市北屯區14期重劃區南側昌平東八路與區外道路梅川南街、興安路前，受限於舊有梅川三分埔分線圳道阻隔，市長盧秀燕重視地方交通及心聲，109年6月完成都市計畫變更，將原「排水道」用地變更為「園道」及「道路」用地，規畫梅川南街拓寬及興安路打通。

陳大田說明，建設局於110年及111年編列預算5470萬元，包含用地費4490萬元及工程費980萬元，先行辦理興安路打通銜接14期重劃區昌平東八路，25日完成兩側道路銜接打通開放後，梅川南街、松竹北路、興安路可銜接14期重劃區內昌平東八路及山西路，民眾不用再繞路通行。

陳大田指出，第2階段利用廢棄河道辦理梅川南街（昌平東六路至興安路）拓寬，全長約450公尺，已編列112年度用地費預算約2億2500萬元，拓寬完成後將大幅提升通行安全及紓解區域交通，縫合新舊市區，促進區域發展，實踐「富市台中、新好建設、新好生活」理念。