雲林縣第2選區無黨籍縣議員候選人簡慈坊，25日前往雲林地檢署按鈴提告，指控陳姓婦女向檢察官說蔡姓男子向她賄選，蔡男是簡的樁腳，但蔡男並不是她的樁腳，也沒有行賄，為以正視聽，決定控告陳婦栽贓嫁禍，意圖使人不當選。

雲林地檢署檢察官廖易翔本月23日指揮檢警調人員，查獲斗南鎮簡姓縣議員候選人的樁腳涉嫌以每票1000元買票，傳喚樁腳蔡男及選民共10人到案說明，同時查扣自動繳回不法所得2000元，訊後蔡男以20萬元具保候傳。

簡慈坊表示，她24日看新聞，才知道地檢署23日公布斗南鎮簡姓縣議員候選人的蔡姓樁腳涉嫌買票，但她並沒有請蔡男買票，蔡男也強調根本沒有交錢給任何人買票。檢察官偵訊10個人，9個人都說沒有拿錢，只有陳婦說有拿到錢，她懷疑是有人指使陳婦栽贓嫁禍。

簡慈坊指出，陳婦向檢察官說，簡帶蔡男去她家買票，但蔡男說根本沒有去陳婦家。她不知道為什麼陳婦要這樣陷害她，所以決定按鈴控告陳婦，希望她不要隨便陷害候選人，也盼檢察官能明察秋毫，找出幕後指使的黑手。