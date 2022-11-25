盤面持續快速輪動，新台幣匯價持續大升，台股今(25)日陷入震盪糾結，儘管指數一度突破14800點、最高達14835點，在大型電子權值股普遍休兵下，今改由航運以及中小型電子題材股領軍，終場台股收跌5.49點、報在14778.51點、成交量2308.77億元；台股周線連4紅、周指數漲273點。

電子股今熄火，權值龍頭未發揮領頭作用，台積電(2330)整場陷入平盤附近的震盪，500元大關前面臨壓力，終場收漲0.4%、報在498元；聯電(2303)亦下跌震盪，跌幅在1%以內。股王大立光(3008)開低走低，跌幅2.8%；鴻海(2317)持續在百元以上守穩震盪，力守百元大關，終場收100.5元；聯發科(2454)多維持平盤附近的狹幅整理，終場收跌0.14%。

板卡族群強勢點火，華擎(3515)明年正成長可期，今攻上漲停，麗臺(2465)、撼訊(6150)早盤大漲後有所收斂，終場依舊站穩盤上。

航運股火力集中在散裝航運，裕民(2606)、四維航(5608)開高走高，股價分別大漲約4.5%、3.5%，新興(2605)漲幅逾2.5%，慧洋-KY(2637)、中航(2612)、志信(2611)均上揚約1.5%。

分析師認為，外資回流，新台幣匯率持穩，就均線來看，5日、10日、20日等短期均線呈多頭排列且全數上揚，季線扣抵值也開始往下扣低，預期台股有機會站穩半年線，甚至年底前有機會挑戰年線。今日成交量繼續回升至兩千億之上，只是，短線儘管較有利短多格局持續，但部分漲多族群則留意出現回檔減少追高，現階段正值財報空窗期間，持續留意具題材性，或產業面有望提前落底回溫個股。下周留意事件包括美國Fed主席鮑爾的演講，以及中國製造業指數(PMI)、美國GDP數據公布，另外，MSCI也將公布最新季度調整。