由太空中心自主研發的「獵風者衛星」，今（25）日完成全功能測試，即已通過模擬太空環境考驗。如在明年1月初通過運送前審查會議，便能運至位於南美洲的法屬圭亞那，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型火箭，於明年3月升空。

國科會表示，「獵風者衛星」預定明年3月發射，為我國打造的首顆自製氣象衛星。其酬載共有82％由台灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家國內研發單位及廠商參與。升空後，將執行海面風場觀測任務。

太空中心表示，「獵風者衛星」於今年6月完成太陽能板組裝後，即進行太空環境測試。接續在太空環境測試之後的全功能測試，係為檢測包括指令、姿態控制、以至酬載儀器等所有次系統都能正常運作，且維持設計的性能。

太空中心提到，最後要進行測試報告的彙整分析，負責各次系統的同仁必須檢視每個階段的測試數據，進行交叉比對，歸納各項設計效能的變化趨勢，總結出一份完整的分析報告。

此外，太空中心也指出，啟動「獵風者衛星」的操控演練，針對衛星升空後可能遭遇的各種狀況模擬除錯，確保衛星發射後若遇到問題，可從地面下指令操控衛星來克服問題。

「獵風者衛星」的任務酬載為太空中心自行研發的「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R），GPS反射訊號應用是近十年才興起的研究。

國科會吳政忠主委表示，衛星產業鏈包含衛星製造、發射服務、地面設備、後端應用四大領域，太空中心2023年行政法人化後，將全方位發展太空技術，以串接完整的產業鏈，有助台灣的太空產業進步更快速，在國際太空產業中占據一席之地。