65歲呂良偉結束2段婚姻後，2001年梅開三度娶身家百億的女企業家楊小娟，由於經濟實力相差懸殊，曾讓外界虧呂良偉是「嫁入豪門」。昨(24日)逢感恩節，呂良偉在微博曬出和辣穿短裙楊小娟甜蜜唱歌的影片，選的還是信的〈死了都要愛〉，其中唱道：「不理會別人是看好或看壞，只要你勇敢跟我來」，似乎想以此回應外界酸言酸語。

呂良偉早年以硬朗帥氣小生形象出道，桃花不斷，婚姻方面也成為外界熱議焦點，兩位前妻都是眾所矚目的大明星周海媚、鄺美雲，1986年當紅之際時跟剛出道的周海媚交往，周海媚雖然年僅21歲，仍不顧一切為愛飛到美國與呂良偉登記結婚，但這段婚姻來得快、去得也快，僅維持5個月就告吹。

1996年，呂良偉和鄺美雲因有共同喜好打麻將越走越近，不久後呂良偉二度閃婚鄺美雲，未料依舊逃不過短命婚的命運，僅維持了1年半再度畫下句點。1998年呂良偉在聚會中邂逅了小他18歲的楊小娟，對方不僅外型出眾，還很會賺錢，是商場上的女強人，累積了百億身家，夫妻倆後近年一同到大陸投資廣告及娛樂公司，每年營業額達2億人民幣（約8.8億台幣）。

昨呂良偉曬出和太太參加派對影片，兩人在台上持麥克風高歌，藉歌詞分享對對方的愛情，呂良偉更感動寫下：「心懷感恩擁抱愛，感謝所有美好的存在」，粉絲回應：「您夫人的腿好美，您有好福氣」、「模範夫妻」、「唱的很好聽」。