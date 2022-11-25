052D型飛彈驅逐艦「長沙」艦

在新冠肺炎疫情衝擊下，中方與外國的軍事交流暫停了超過1年，但如今又已恢復。中國海軍醫療船「和平方舟」11月稍早航向印尼，進行為期1周的人道救援任務。

緊接著中方海軍將派戰鬥艦前往孟加拉，而據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，分析家說，這顯示北京想要加強與亞洲鄰國的戰略夥伴關係，而這正是北京積極從事大國外交的支柱。

此外，中國國防部周四透過微信公號宣布，中國海軍應孟加拉海軍邀請，12月上旬將派代表團出席紀念孟加拉國父拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的100歲誕辰紀念，以及孟加拉獨立50周年的慶祝活動，並派「長沙」艦參加同期舉行的「國際閱艦式」。聲明中說，這次活動在於鞏固兩國兩軍的傳統友誼，並深化雙方海軍務實交流合作。

而中國防長魏鳳和周五則在陝西會見了印尼和新加坡防長，承諾解放軍將恢復與兩國進行聯合訓練與演習。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，北京一直很熱衷提升與東南亞國家協會（ASEAN）成員的關係。

他指出，這些關係在中國想參加的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中會發揮重要的戰略作用。吳木鑾並強調，北京了解，唯有和東協成員維持良好的夥伴關係，才有助於中國突破美國的圍堵。

另一方面，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，中國國家主席習近平在中共二十大會議中力促官員，減少和東協成員國，甚至是日本間的緊張，而這些都涉及中方在南海和東海的領土爭議。