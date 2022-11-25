頭份市北橫公路頭份大橋完成修繕通車，頭份市公所建議裝置光雕打造成頭份市地標。（謝明俊攝）

頭份大橋的箱型鋼構內外全部除鏽重新塗裝完畢。（謝明俊攝）

一手推動頭份大橋修繕的苗栗縣長徐耀昌，25日欣慰地主持峻工通車典禮。（謝明俊攝）

縣府工務處長古明弘指出頭份大橋修繕更換全部吊索，將創下國內工程首例。（謝明俊攝）

一手推動頭份大橋修繕的苗栗縣長徐耀昌，25日欣慰地主持峻工通車典禮。（謝明俊攝）

一手推動頭份大橋修繕的苗栗縣長徐耀昌，25日欣慰地主持峻工通車典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市苗124丙線北橫公路上最重要通道頭份大橋，因啟用20年橋體鋼構及鋼製吊索出現嚴重鏽蝕問題，經向公路總局爭取7千萬元預算全面更新鋼索整修，在廠商全力趕工下，25日由苗栗縣長徐耀昌主持峻工通車典禮，未來頭份市公所將爭取預算裝置光雕，讓頭份大橋變成頭份市重要地標。

頭份大橋於2020年檢測特殊性橋梁發現有吊索錨頭銹蝕嚴重問題，恐危及橋梁安全，遂於2021年公告限制通行車重，禁止大型砂石車通行，以維護橋梁通行安全。同時間，苗栗縣政府向交通部成功爭取橋梁改善預算，共計7363萬餘元，並順利於同年度完成發包，施工期間維持道路通行，降低工程對交通影響，在工程團隊全力趕工並維護工程品質下，今年2月16日開工，至今年10月18日竣工，提早了70個日曆天完工，有效強化北橫公路交通服務品質。

縣府工務處長古明弘指出，這項工程是國內首座全橋懸索更換工程，使用吊索力量轉移至千斤頂場撐的技術，拆除舊索並安裝新索，建立國內橋梁養護工程的新標竿，完工後的頭份大橋已開放各式車輛通行、橋梁檢測更加便利有效、鋼構防水效能提高、排水能力提升，蛻變延壽，再現虹橋風華。

頭份大橋總修繕經費7363萬5000元，其中3成5是縣府自籌款項，箱梁型鋼構內外全都完成除鏽及重新防鏽塗裝，44道吊索，全數換新，並且每道吊索都全面建檔以備未來維修管控，透過微振量測即可推求索力變化，確保橋梁日常安全維護。

頭份市長羅雪珠建議在修繕完成後的頭份大橋，裝置光雕設備，夜間從遠處就可見到頭份大橋，尤其是國道1號就在附近，來往車輛一見到頭份大橋就知道抵達頭份，未來將向中央爭取預算，將頭份大橋打造成頭份市重要地標。