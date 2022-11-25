美國晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年初起旗下賽靈斯部分FPGA（現場可程式化閘陣列）產品價格最高漲25％，這是繼英特爾7月傳出通知客戶部分FGPA產品將漲價後，最新一家宣布調漲產品售價的晶片商。知名半導體分析師陸行之對此表示，在晶片下行週期時，居然還有東西能漲價25％，「超微厲害了」，並點名台積電、景碩將可受惠。

超微日前宣布，自2023年1月9日起，除Versal系列這次不漲價外，賽靈思其他產品全部漲價8％，Spartan 6系列漲幅更達25％。而超微並不是唯一一家遭遇供應鏈困擾的晶片製造商，英特爾早在今年7月時，便聯繫客戶通知調漲FPGA產品價格，但明年第四季才會開始漲價。

陸行之解讀，這次半導體業不同於2001年，以及2008~2009年第1季的下行週期，此次狀態較好些，除了記憶體存儲器、觸控及LCD驅動晶片，消費性電子用電源管理晶片等商品有明顯跌價壓力外，半導體製造成本提升所反應的通膨趨勢，讓晶片及代工價格不易大幅下跌，即使許多代工廠產能利用率大幅下滑，也認為過去的降價取量實在沒有意義。

陸行之進一步表示，目前看起來台積電的16奈米、20奈米、28奈米、45奈米及相關ABF載板的需求還行，16奈米~45奈米占台積電營收占比近30%，至於景碩也是賽靈思的載板商，預估同樣可受惠。