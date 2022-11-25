高雄市電影館、內惟戲院與VR體感劇院3院12月聯合推出多部強片，從勇奪金馬獎的《一家子兒咕咕叫》到2022雄影VR大獎作品《牛男的迷宮》，多檔強片接連上映；不只國片強強滾，內惟戲院更特別播放日本電影大師伊丹十三的雙作品《葬禮》與《蒲公英》，讓影迷能夠一次享受多部電影。

高雄市電影館12月將會播放奪下59屆金馬獎「最佳劇情片獎」的《一家子兒咕咕叫》，此片不只劇情受到肯定，連男主角胡智強都拿下「最佳新演員獎」；但金馬強片不只一部，高雄市電影館也會播放奪下「最佳導演獎」陳潔瑤所導的《哈勇家》。

除了金馬強片外，高雄市電影館更精選了年度討論度最高的紀錄片《神人之家》、代表新加坡角逐奧斯卡的《花路阿朱媽》等電影。而內惟戲院也會放映日本電影大師伊丹十三的《葬禮》與《蒲公英》2部強片。

VR展演場館則會播映2022雄影「VR沉浸體驗獎」的《牛男的迷宮》，以及「VR評審團特別提及獎」的《廣場物語》等多部VR強片。

VR體感劇院節目票券目前已熱銷中，而高雄市電影館，以及內惟藝術中心─內惟戲院的12月節目，將於11月29日全面開賣。