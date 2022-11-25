管罄與劇場演員林家麒。（瘋戲樂工作室提供）

《台灣有個好萊塢》首演大獲好評。（瘋戲樂工作室提供）

台語音樂劇《台灣有個好萊塢》日前於臺北表演藝術中心球劇場首演，現場邀請來戲劇、音樂、時尚各界人士共襄盛舉，其中包括演員林雨宣、何蓓蓓、房思瑜、蔡燦得、又仁、范瑞君、知名造型師李明川，和多位獨立音樂人呂士軒、流氓阿德、老王樂隊等，親臨現場感受音樂劇的美好與感動。

2022年升級版的《台灣有個好萊塢》，不只重現了原有的歡笑感動，新的演員陣容也帶來各方好評。電影《返校》中的教官演員朱宏章的人生初次音樂劇演出，即感動台下所有人，演到金馬典禮橋段時，朱宏章老師還順勢趣味加了台詞：「金馬典禮怎麼能講髒話呢？」台下觀眾馬上想到謝盈萱的金鐘獎事件，全場笑翻！

許多觀眾對於這次擔綱女主角的《13月終了》樂團主唱康雅婷精湛的演技和歌聲感到驚艷，無論過去是否聽過他的音樂作品或戲劇作品，都因為這次好萊塢演出而再次被圈粉。

創作歌手呂士軒第一次進劇場看大型的音樂劇，認為《台灣有個好萊塢》在視覺、設計和演員都非常完美，三個小時沒有冷場。而蔡燦得說自己哭到妝都花了，但同時又笑到肚子痛，希望大家珍惜台灣難得的大製作音樂劇。

另外有觀眾表示曾入場前兩次演出，三刷依舊非常感動，新版本真的很以前很不一樣，在劇本及音樂都有往更好的方向修正，值得一看。甚至有觀眾在受訪時忍不住搖擺起來，說他「看完很想去士林夜市熱舞！」而他也特別補充，劇情非常平易近人，不需要聽得懂台語也可以完全看得懂，推薦大家來看！

這次為北藝中心球劇場安排了幾個特別橋段，讓演員從觀眾席帶戲出場，不但增加驚喜感，也讓觀眾感覺有如參與了真正的金馬典禮和時尚秀。《台灣有個好萊塢》不同返享版，首演場順利演出，接下來還有24場場次，也已全場次解鎖開賣，多種折扣優惠請上UDN售票網查詢。