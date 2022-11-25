搶年菜圍爐與家宴商機，台北老爺酒店推出「瑞兔呈祥外帶年菜」，標榜將把五星級美饌端上餐桌。另外也可以單點方式自由選擇喜愛的菜色，2023年1月7日前預訂外帶年菜套組，可享早鳥優惠。

老爺金牌年菜組合內含五福錦繡大拼盤、冠軍排翅海景佛跳牆、星洲海大蝦、古法蔥油龍虎斑、花膠鮑魚長年菜、牛肝菌醬帶骨牛肋排、瑤柱金銀臘味飯、黑糖桂圓年糕，共計七菜一湯一點，美味與年味兼具，陪伴全家歡度團圓好時光，另有多道單點任意選，依據用餐人數可自行調節份量。

年菜組合中的「五福錦繡大拼盤」榮獲媒體評選冷盤類金牌獎，拼盤菜色有燒烤風味松阪豬、肝膽醬佐九孔、藤椒堅果霸王雞、苔香百花烏魚子、翠梅冰卷，燒臘主廚高松誠嚴選在地極品海鮮及上等食材，精心調製獨特醬汁又是精湛的一筆，讓每道冷菜更加提味，在舌尖上彼此和諧交流，是圍爐桌宴不可少的開胃小品。

「瑤柱金銀臘味飯」主廚嚴選食材及繁複的工序，成就這道在圍爐桌上的精緻佳餚。主廚嚴選濁水溪以南的長米浸泡四小時後進蒸烤箱煮熟，再將蝦米、肝腸及臘腸丁爆香後拌入糯米飯中蒸烤50分鐘，同時將干貝泡水軟化成細絲狀後拿去油炸，加入糯米飯中增添香氣，攪拌均勻後以兩次蒸烤工序，讓米飯吸飽燒臘的香氣，再擺上臘腸和肝腸增添風味，獲獎的滋味值得品嘗。

針對人數較少的小家庭，除了套組內菜色可單點訂購外，還有祭祖首選「金鑽鹹水雞」，以及嚴選口感鬆軟、香氣馥郁的大甲芋頭製成的「如意芋頭糕」，以及採用道地港式手法製作的「瑤柱臘味蘿蔔糕」、「松露蘿蔔糕」、「明宮XO醬」等七款單品可供選擇，價格自550元～4,288元不等，送禮自用兩相宜。

台北老爺年菜即日起至2023年01月16日止預訂，提貨日期自2023年1月20日至1月24日，提貨地點：2023年1月21日除夕當天B1會議室。

歡慶農曆春節的到來，台北老爺酒店明宮中餐廳、中山日本料理廳，以及Le Cafe咖啡廳，推出中、西、日式多元除夕圍爐選擇，樂享團圓時光。台北老爺「明宮」中餐廳推出中式桌席，每桌36,800元、葷食套餐每位3,680元、素食套餐2,980元，11日30日前完成預訂，可享早鳥優惠免一成服務費，加贈紅酒一瓶。「中山」日本料理廳推出的日式套餐包含葷食套餐每位3,680元，素食套餐2,980元。「Le Cafe」咖啡廳提供豐盛的自助佳餚，每位2,500元起，春節期間自1月20日小年夜至1月29日初八，各餐廳均正常營運，相關細節請上網查詢。

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