2022九合一大選最終倒數，高雄市街頭出現身著律師袍的父女檔，他們分別是前高雄市副市長湯金全及其女兒、前金新興苓雅選區市議員候選人湯詠瑜，近日他們共同在掃街拜票，湯金全也真情表白錄製「阿爸給女兒的心內話」影片，希望湯詠瑜進入議會為民服務。

湯金全表示，自己很早就從事黨外運動、走上街頭，因為他知道律師的使命要保障人權、實現社會正義、民主法治要繼續。在湯詠瑜說要回鄉服務時非常捨不得，因為「台北的律師是穿皮鞋，回到高雄則要打赤腳」，但對湯詠瑜要為社會奉獻的精神感到欣慰，更叮囑她「不用賺太多錢，可以替社會做一些事非常有意義」。

湯金全提到，他過去為了民主自由、法治進展在奔波時，湯詠瑜也都跟在他身旁，是他爭取民主自由最有力的隊友，在選前釋出對女兒真情表白的影片，盼能藉此勉勵湯詠瑜不要驚惶、家人是永遠的依靠，放手去實現這一代的理想，遵守對民眾的諾言、全心全力為艱苦人來服務。

湯詠瑜指出，湯金全是他的政治啟蒙老師，陪著父親走過那些為民主法治、為勞工權益發聲的日子，她非常清楚民主火把是一棒傳一棒，因此她挺身而出，盼能前進議會延續父志守護高雄、照顧台灣，懇請民眾一定要出來投票，讓民主的火種繼續燃燒，也讓民主的信念繼續傳承。