台灣已邁入高齡社會，65歲以上的老年人口達300萬以上，老年性聽力障礙的問題更是值得關注。老年性聽力障礙多半是因年齡增長所產生的生理退化現象，或其他外在因素造成聽覺器官加速老化所導致。

老年性聽力障礙發生的年齡大約從50歲開始，文獻指出，50歲至65歲的年齡層中，有1／4的人開始出現經微的聽力障礙，剛開始的聽力障礙屬於非常輕度，很多人不會留意；過了65歲，大約有1／3的人的聽力會越來越差，最明顯的是電視聲音或講電話聽不清楚，經常問：「你說什麼？」有些類似的聲音會混淆，例如數字4與10分不清楚，這時自己或家人才發覺聽力退化了。

再年長一些，70歲以上，40%的人有聽力障礙；85歲以上的人，則有一半以上會出現聽力方面的問題。如果依人口比例推估，台灣目前約有100萬的老年聽損人口，為數眾多。

台北榮總醫院耳鼻喉頭頸部耳科醫師黃啟原表示，影響聽力的原因很多，聽力障礙分為傳導性、感音性、混合性、中樞性等類型，其中以感音性的患者最多，常見的原因則有噪音刺激、先天性聽損、自然衰老、感染、藥物作用及腫瘤等，一般情況可以配戴助聽器改善，極重度者則需要實施人工耳蝸植入手術。

●失智風險高外，憂鬱、焦慮跟著來

聽力不好，除了會影響認知功能、提高失智的風險之外，根據統計，有高達75％的聽損長者不敢出門，因此，會變得越來越憂鬱。根據美國的研究顯示，聽損未戴助聽器的人，得到憂鬱症或容易悲傷的比例，比配戴助聽器的人多出了50％。

許多老年人重聽以後，常發生心理上的問題，或如前述發生大腦認知功能衰退，甚至會加速失智風險，例如疏離親友、拒絕社交、憂鬱壓抑等，有些人還會產生被害妄想症，覺得別人在說自己的壞話，或背地設計陷害自己。

此外，聽覺不好也會造成焦慮，因為與別人無法好好地溝通，對自己越來越缺乏信心，因此，絕對不要以為聽力衰退是自然老化現象，就不去理會，而應該要積極尋求治療。

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