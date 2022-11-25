路透社報導，一名直接知情人士透露，在工人暴動打亂運作之後，鴻海鄭州廠的蘋果iPhone手機11月產量可能大減「至少」30%。

該名消息人士表示，上個月當這座全球最大的iPhone手機組裝廠爆發工人因不滿嚴格防疫封控措施而徒步逃離的事件時，鴻海內部預測對該廠iPhone手機產量的影響最高達30%，而最新爆發的工人抗議暴動事件促使該公司上修產量衝擊預測。

該消息人士並表示，在本周發生工人暴動後，鴻海「不可能」在月底前恢復全面生產，這是周三爆發工人抗議事件之前，該公司內部設定之恢復全面生產的最後期限。

鴻海鄭州廠不滿勞資與防疫問題的工人在22日晚間與警方爆發衝突，此事驚動了蘋果公司，該美國消費電子巨頭周四宣布已派出團隊進駐鄭州廠坐陣。另一方面，鴻海為了平息風波，周四宣布自願離廠的新進員工，公司將發給1萬元人民幣補償金。

路透社稍早前報導，消息人士透露鴻海鄭州廠已有20,000多名員工離職，其中大部分是尚未上生產線工作的新員工。這些工人離開將使鴻海在11月底前恢復全面生產的目標變得困難。

鴻海與蘋果都不願對此消息發表評論。