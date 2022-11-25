全球關注ESG發展趨勢，為加速國內企業邁步永續經營，永豐金(2890)旗下永豐銀行今（25）日與裕隆集團旗下消費金融創新事業－「裕富數位資融」簽訂聯合授信合約，統籌主辦總額35億元、3年期ESG永續連結聯貸案，以充實裕富中長期營運周轉資金。永豐銀行表示，為號召企業夥伴共同打造美好環境，此聯貸案加入ESG相關條件，達標可獲利率優惠。

裕富為裕隆集團成員之一，主要透過特約／連鎖商店、機車品牌／聯營車行等銷售商，從事機車、重型機車或3C等消費商品的分期付款服務，提供如零利率、階段式付款或首年免月付等多元分期方案，目前穩居機車分期市占率第一，尤其重型機車分期業務獨占鰲頭。此外，裕富也積極拓展補教、醫美、健身或綠能等領域，以持續提升分期市場的滲透率。永豐銀行表示，此次聯貸將協助裕富充實營運資金，並提供完善的金流整合服務。

永豐銀行表示，公司秉持「成效Impactful」及「永續Sustainable」二大原則，持續落實綠色營運、發展綠色金融商品及集結群體力量、帶動市場共同參與；並以行動支持國家綠色能源發展、力挺綠色金融3.0，為國內唯一、也是連續7年獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者。