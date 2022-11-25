富邦金(2881)今舉行法說會，今年前三季稅後淨利837億元，年減36%，每股盈餘6.51元，稅後淨利及每股盈餘居業界第一。9月底總資產年成長5.6%，逾10.7兆元（新台幣），淨值為5521億，普通股每股淨值為36.8元。富邦金控截至9月底客戶數達1352萬人，包含日盛金控 (不重複)80萬戶，合計佔比台灣人口約58%，預期進一步發揮合併綜效。9月底富邦金ROA為1.07%，ROE為14.87%。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金會維持穩定的股利政策，也了解股東期望，會依業務發展等需要作平衡建議，但實際股利仍要待明年董事會決議後才會明確。

富邦人壽雖受疫情衝擊、升息效應及資本市場震盪下，截至9月底獲利、淨值排名壽險業界第一，初年度、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，市場大幅震盪下仍維持良好投資績效，外匯部位管理得宜，投資報酬率達5.55%。受資本市場波動影響，淨值比仍維持約5.0%，RBC逾300%。富邦人壽的投資組合中，9月底國內股票金額為3820億元，占比8.2%；國外股票投資資金額為2578億元，投資占比為5.5%，以上2項投資金額和占比都較去年同期下滑。

台北富邦銀行資產規模年成長12%達3.38兆，稅後淨利成長29%達187億，稅後淨利位居市場第三。財管AUM年成長11%達1.17兆，包含境外財管AUM成長33%達242億。第三季單季NIM為1.04%，存放利差為1.27%。

富邦產險2022年前九月稅後淨損170.9億，若排除防疫保單影響，前九月稅後淨利為43.5億。前9月防疫險之直接損失近490億，自留損失約302億。簽單保費收入成長6.7%，市佔率25.2%，連續41年位居市場第一。投資績效良好，投資報酬率為6.46%。

富邦證因台股受國際市場影響，價跌量縮，日均成交值較去年同期減少36%，前三季證券稅後淨利25.13億，較去年同期減少。展望與日盛證券整併發揮效益，各項業務市佔可望提升。

富邦華一銀行2022年前9月稅後淨利較去年同期微幅成長，達人民幣3.84億元，放款規模穩健成長，資產負債組合調整帶動利息淨收益年增8.4%，資產品質維持穩健目標。