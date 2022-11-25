俗語說「虎父無犬子」，從業3年多、今年26歲的永慶不動產台南安平加盟店經紀人陳思穎，在林宏店東的傳承下，也能堅持「誠實告知」的服務理念，盡責分享凶宅發生原因，放棄即將到手的成交！這樣的服務態度，讓陳思穎贏得客戶的高度認同，「專任委託占比」高達8成，半數以上是土地買賣的專任委託。

不只誠實告知 更完整分享凶宅成因

凶宅是多數人買房時避之惟恐不及的類型，卻也有人因為它的價格平均較周邊少好幾成而情有獨鍾！永慶不動產台南安平加盟店經紀人陳思穎在銷售台南某社區時，就曾成功勸退一位郭小姐下斡旋，因為該社區在二十多年前曾發生兇殺案，是台南知名凶宅。

然而因為年代久遠，當時資訊較為封閉，現在雖然查得到它是凶宅，但發生原因並不可考，久而久之，就被認為是一般自殺、跳樓的那種凶宅。

然而，深知客戶痛點的永慶不動產台南安平加盟店東林宏，卻有遠見地找出當時的判決書，確認兇殺案的案情，完整分享給全店經紀人知道，並再三叮嚀，對於有興趣購買的客戶，一定要詳加說明，確認客戶知道狀況後，再談後續。

買方客戶郭小姐，原本同擠在夫家的透天厝中，但隨著家中增加新成員，讓他們有了買房的需求。而該社區的房子，開價500萬元，交通位置和周邊生活機能，十分符合郭小姐一家人需求，在看過房子的當下，她就提出下斡旋的要求。

誠實真的是一種會遺傳的DNA，在林宏店東的帶領下，不只陳思穎，永慶不動產台南安平加盟店全店夥伴都成為「誠實房仲」代表。(圖/永慶房產集團提供)

放棄成交 卻贏得客戶信賴

談到勸退郭小姐的事，陳思穎誠懇地說，「在不知情的狀況下，買到兇殺案社區的房子，雖然跟案發現場是不同棟，是我也不能接受！而郭小姐知道該社區為凶宅，卻不知道它成為凶宅的原因，所以我將這些事由誠實告知，還完整分享了兇殺案的案情。回家沉澱後，郭小姐就打消下斡旋的念頭了。」

這個凶宅社區的物件雖然沒成交，卻讓郭小姐對陳思穎的「誠實服務」另眼相看，也很感謝告知真相，畢竟房貸一背就是二三十年起跳，房子更是天天生活的空間！後來，郭小姐開始會把別的經紀人提供的物件，拿來問陳思穎建議，甚至要陳思穎去開發，漸漸地，半年後她只跟陳思穎看房。甚至，郭小姐中秋節送禮給陳思穎，還搶在陳思穎送禮給她之前。

陳思穎也不負所望，陸續提供了50-60間房子，讓郭小姐在手機、平板上先篩選過濾，討論出較適合的5-6間房子，再到現場看。後來順利成交一間屋齡不到10年的電梯大樓，高樓層，有海景，3房含車位，重要的是獨棟、戶數少、出入人員相對單純。

陳思穎開心分享，當時郭小姐暱稱這間是「命中注定的房子」，他們全家人都非常高興，也表示之後其他的房屋也會繼續交給我服務。後來，也真的介紹了一個百貨公司櫃姐，目前正在服務中。

已經晉升小主管的陳思穎，開始培養帶領團隊的能力，未來將成為第二間加盟店的重要幹部。(圖/永慶房產集團提供)

為專業房仲經紀人 做足準備

畢業自東海大學國際經營管理系的陳思穎，因為對於在外商工作沒有興趣，加上想要挑戰高薪，在爸爸建議下，備考一年獲得「不動產經紀人」國家證照後，才跨進房仲業。而永慶不動產台南安平加盟店因為離家近獲得青睞，是她面試的第一間房仲門市，也是她的第一份正式工作。

愛好自由、不愛被管的她，入行後，十分享受自己安排時間、掌控行程的工作型態，重要的是，薪水沒有上限，去年做出300多萬元的業績，年薪破140萬元。今年更成為小主管，開始培養帶領團隊的能力，未來將成為第二間加盟店的重要幹部。

讓陳思穎感覺如魚得水的，還有永慶房產集團對於品牌規範的堅持、對於專業的堅持，即便在加盟體系也要求的比其他加盟品牌多，她笑說，「雖然我很菜，但我很認同孫慶餘董事長說的，房仲真的是良心產業，因為牽涉金額高，而且付款期限長，所以要高標準要求自己，不能只做到守法。」這也是她擔任房仲經紀人的理念，以及對自己的要求。