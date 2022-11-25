歐洲央行(ECB)管委會成員Isabel Schnabel在周四反駁了其ECB同僚的小幅升息呼籲，認為此舉將傷害降低通膨的努力。

歐洲央行已將連續兩次升息75基點(3碼)，包括一般被視為鷹派的數位官員，日前都表態接受小幅的升息。

而歐洲央行最具鷹派姿態的官員Schnabel在倫敦的一場活動說，談小幅升息可能為時過早，甚至可能產生反效果；「至今收得的資料顯示，即使我們正在接近中性利率，但放緩升息步伐的空間仍然有限」。

「較淺的升息路徑(小幅升息)甚至對歐洲央行不利，使得實際的政策立場進一步遠離讓通膨回到2%目標的要求」。

在本周稍早時候，歐洲央行最直言不諱的鷹派人物、奧地利的Robert Holzmann支持進一步升息75基點；但是荷蘭的Klaas Knot和德國的Joachim Nagel似乎對加息50基點持開放態度，正如同金融市場所預期的那樣。