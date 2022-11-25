每個人都渴望能被心愛的伴侶寵愛一生，並被捧在手掌心細心呵護著，塔羅牌老師艾菲爾在臉書專欄上公布4星座女，處女、天秤、摩羯、巨蟹，一旦愛上便會全心全意地付出，不會因為另一半發生任何事情而嫌棄，更不會易輕易的放下感情，絕對是值得男人擁有的好女人。

▍第四名：處女女

處女女，對待感情專一、深情，雖然身邊不缺異性環繞，但當找到心中真愛的那刻，就會細心、溫柔、認真專注在此份感情，會不吝嗇的付出全部的愛，不只在背後默默守候對方，更會親自下廚做飯，不只暖心，還暖胃，只要對方能夠給予妳們滿滿的安全感、同等的愛，那麼處女女一定百分百以深情回報，心裡眼裡皆再也容不下別人，絕對是值得好男人用心寵愛的好女人。

▍第三名：天秤女

天秤女天性幽默，就像身邊親友的開心果，和妳們在一起永遠歡笑不間斷，當另一半心情憂鬱煩躁時，會努力逗對方快樂、讓另一半可以在妳們身旁盡情放鬆，使心裡頭的壓力全都一掃而空，另外，她們也是非常重感情的人，只要愛上了，絕對是全心全意，不會因為另一半的經濟收入或是工作、家庭背景而嫌棄，反而會願意陪伴對方一同吃苦、打拼，攜手共創屬於彼此的未來，如此這樣的好女人，值得最好的男人去全心全意寵愛一生。

▍第二名：摩羯女

摩羯女性格固執，表面看起來堅強，但在強悍的外表下，隱藏著一顆柔軟的心，當有人成為了妳最親近的人，便會感受到妳堅硬偽裝下無盡的溫柔，與默默付出所帶來的溫暖，面對婚姻，摩羯女非常傳統，不會輕易放棄一段感情，並用心的經營自己溫馨的小家庭，對丈夫和孩子很有耐心、體貼，可謂是標準的賢妻良母，這樣的優質女人，怎麼能輕易錯過。

▍第一名：巨蟹女

巨蟹女熱愛生活、重情重義，有顆寬大的心，不會為了芝麻綠豆大的小事斤斤計較，再加上有禮貌、善交際、幽默感的迷人個性，所以人緣很好，很有貴人運，能旺夫，此外還十分顧家，因為唯有家才能給予妳們滿滿的安全感，所以會親力親為，用心經營家中的每個角落，將裡裡外外打點妥當，讓老公無後顧之憂的打拼事業，能娶到巨蟹女，真的是一生的福氣。