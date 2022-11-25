雲林縣麥寮鄉長選舉戰況激烈，選前最後一天候選人強力動員，國民黨林建鴻、民進黨許忠富、無黨籍許志豪與蔡長昆都規畫在麥寮鄉掃街拜票，凝聚支持者向心力；政治素人無黨籍林宜豊則安排「裝扮踩街嘉年華」，歡迎大家來麥寮玩。

林建鴻呼籲選民「冷靜、理性的面對選舉」，不管候選人或是選民，大家都很緊繃，但是愈在這個時候，大家更要冷靜、更要理性面對，以免互相攻詰傷害。選舉是一時的，日常生活才重要，選舉結束大家還是要生活，所以不要因為選舉而造成麥寮人的分裂和傷害。

許忠富請大家一起用選票，決定這個城市的美好未來。麥寮的未來需要你我共同努力，攜手交織城市願景，邀請鄉親朋友加入遊行的行列，大家手牽手找回這城市的愛。並提醒26日不只是九合一大選的日子，也是「18歲公民權」修憲複決的公投日。

許志豪、蔡長昆表示，選前最後一天，依麥寮鄉長選舉傳統，候選人都是安排掃街拜票，與民眾近距離接觸溫情喊話，希望凝聚支持者向心力。

林宜豊則是別出心裁，與競選團隊共同規畫「裝扮踩街嘉年華」，邀請身聲劇場、蘭陽森巴舞團、太日樂集與民眾一起踩街，強調不想變裝的朋友也沒關係，歡迎大家來麥寮玩，一起跟著花車、森巴舞團熱鬧踩街去。