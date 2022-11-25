美國農業部今天發布的最新數據顯示，今年以來因禽流感疫情已撲殺5054萬隻家禽，成為美國史上最嚴重的禽流感災情。

路透社報導，這次禽流感疫情造成大量雞隻、火雞及鳥類死亡，是美國迄今最嚴重的動物健康災難，超越2015年禽流感疫情造成約5050萬隻家禽的死亡紀錄。

家禽通常會在感染禽流感後死亡，但要是雞群中有1隻染疫，就必須全數撲殺以控制疫情傳播，1個蛋雞場可能就有超過100萬隻雞。

家禽數量大減使得雞蛋與火雞肉價格創歷史新高，讓正面臨炙熱通膨的消費者經濟重擔雪上加霜，也使美國今天的感恩節慶祝活動變得更加昂貴。

歐洲與英國也正遭受最嚴重的禽流感危機，英國部分超市在蛋品供應中斷後，開始對消費者祭出限購令。

美國農業部數據顯示，美國禽流感疫情自2月開始後，已感染46州的家禽與非家禽，鴨子等野生禽類會藉由糞便、羽毛或直接與家禽接觸來傳播名為「高病原性家禽流行性感冒」（HPAI）的病毒。

曾於2015年爆發禽流感疫情的美國，在加強安全和清潔措施後，養殖業者努力將禽流感與野鳥拒之門外。美國農業部告訴路透社，2015年有約30%禽流感病例可直接追溯到野生鳥類，今年已攀升至85%。

政府官員正在研究火雞養殖場的感染情形，尤其是希望提出預防感染的新建議。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111125