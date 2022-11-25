選舉倒數最後一天，新北市長藍綠候選人今晚都將在板橋新板特區舉行選前造勢活動、拚場。新北市長侯友宜選前之夜設定的「主角」大咖即是「新北市民」，侯友宜今晚除了向新北市民報告外，活動中也會有素人會以自身的經驗，述說新北的改變。媒體人韋安也表示，侯友宜一直和普通百姓，沉默的大多數，永遠站在一起。

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韋安在臉書中指出，「捨命難，捨名節更難。為人民、國家大義，兩者皆得捨！」是侯友宜一生，追求的終極價值。也是他65歲仍然在風雨中，不畏艱難，繼續前行的動力。

韋安並指侯當了30年警察，打擊壞人，保護好人。經歷無數次槍戰，他願意「捨命」；從政12年，面臨一波波政治攻防和打擊，為了國家和公眾利益，侯罵不還口，打不還手。

韋安說，「名節」即使不斷被抹黑攻擊，侯還是忍辱負重，堅持自己為人的義氣和政治風格。為人民和國家做事的初心，讓侯友宜一直和普通百姓，沉默的大多數，永遠站在一起。