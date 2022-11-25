明日就是1126九合一選舉投票的日子。尋求連任的民進黨台北市議員許淑華，回首16年前首度參選時的初心，強調所有松山、信義區選民的一票，不僅是一張張託付與感謝，更是她最感動也最甜蜜的包袱。她這16年來位民眾爭取權益、指正監督市府，這是她對選民們的承諾與責任，也代表著她從踏入議會的第一天起，沒有一刻是鬆懈的。

許淑華今日在臉書發文，她至今仍記得16年前開票時的初心，承蒙許多當時還不熟識她的朋友，寶貴的一票，讓她能有機會為松信服務。那一張張託付與感謝，是她最感動也最甜蜜的包袱；也督促她，從踏入議會的第一天，她的服務不曾間斷也不曾鬆懈，因為她知道，每一件請託的背後，都是對她的信任。

許淑華指出，這16年來，市政的不足，她幫民眾爭取；市府做錯了，她勇敢指正監督；市長擺爛的，她與大家先一起解決問題，再要求市府持續負責；民眾有需要，她都盡力做到最好，這是她對大家的承諾與責任。

面對明日的投票，許淑華喊話，她用心做好每件選民託付的事，希望大家1126回家投票，請「堅定」支持松山、信義區議員「13號許淑華」。