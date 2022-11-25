程予希劇中被反鎖在倉庫內，坦言以前很怕黑。（民視提供）

程予希查看受傷的謝佳見，兩人愛意萌芽。（民視提供）

羽球選手展開移地訓練，王瞳當大家的補給站。（民視提供）

金鐘女配程予希和大馬王子謝佳見、王瞳主演的戲劇《決勝的揮拍》現正熱播中，劇中羽球隊要進行三天兩夜移地訓練，一起為大專盃冠軍之路邁進。演員群也為了移地訓練扎實的跑跳及揮拍訓練，各個叫苦連天。

程予希表示雖然戲劇拍到現在休息4個多月了，但每天訓練的畫面還歷歷在目，印象深刻的是在操場上來回跑了10多趟，剛好教練謝佳見發現她腳傷，揹她到保健室。她說因為謝佳見超高，光是要跳上他的背就得花好大一番功夫，怎樣都勾不到，頻頻笑場，拍攝當下正值中午，每個人都只希望把戲拍好，還沒機會感受到心動的感覺。

謝佳見表示有場跟程予希在移地訓練的場館，被反鎖在倉庫，當天非常悶熱，尤其學校的倉庫沒有風扇也沒有冷氣，團隊為了把戲拍好，也在酷熱的環境之下完成任務。

程予希則說自己從小到大都很怕黑，就連睡覺都要開小夜燈才可以安心睡覺。但自從有了信仰之後，就完全不害怕，甚至出國工作睡覺的時候，睡在不熟悉的環境都可以關燈也不會害怕，還怕不夠暗會影響睡眠。只是有一次在廁所莫名其妙鎖頭打不開，後來朋友覺得她怎麼這麼在廁所這麼久沒出來，過去關心才發現她被反鎖在廁所內，讓她哭笑不得。

王瞳表示自己跟著劇中的羽球隊到移地訓練，在球場一連拍了好幾場，很過癮也很幸運，因為羽球場都在室內，至少大家拍攝都在舒服的環境下，只是因為她是球隊經理，看到她的鏡頭不是拿著相機拍照，就是提運動飲料或者水給大家，她笑說這很像學生時期的她，也是會幫大家準備好必需品或者幫大家拍照記錄。

《決勝的揮拍》每週六晚上10點鎖定民視、中華電信MOD及HamiVideo，每週日晚上8點鎖定緯來戲劇台、馬來西亞Astro歡喜台也可以透過MyVideo 、KKTV、四季線上收看。