桃園永豐雲豹25日正式官宣，簽下曾在大陸CBA四川金強隊效力過的38歲後衛艾夫伯，成為陣中第5名洋將，也讓雲豹成為目前國內唯一擁有5洋將球隊，除了眾所矚目的「魔獸」霍華德與昨天抵台報到的艾夫伯，另有戴維斯、威廉斯與只打過兩場熱身賽、本季例行賽還沒登錄上場的拉佩塔，或許最後雲豹仍會有所取捨。

以下雲豹新聞稿內容，『霍華德加盟桃園永豐雲豹後，在國內籃壇掀起炫風，開幕戰前兩場皆締造滿場盛況，雲豹球團並未停歇，總經理蘇翊傑25日宣布簽下洋將艾夫伯（Michael Efevberha），持續打造「特有種」球風。

艾夫伯身高198公分，奈及利亞裔美國人，是位具有犀利進攻能力的得分後衛，擁有豐富海外籃球經驗，打過中國CBA聯賽、美國Drew League、以色列籃球超級聯賽、黎巴嫩籃球聯賽、法國籃球乙級聯賽等。

艾夫伯曾效力中國CBA四川金強藍鯨隊兩個賽季，2013-14年賽季繳出場均30.4分、6.2籃板、3助攻的亮眼成績單；並以綽號「Money Mike」闖蕩Drew League，贏回2014年MVP寶座。

總經理蘇翊傑表示，艾夫伯已經抵達台灣並投入團隊訓練，之後將視情況思考是否正式登錄，期待有他加盟後，讓團隊在進攻端上建立更多得分點，製造更多威脅性。』