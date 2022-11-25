國立中山大學半導體及重點科技研究學院25日舉辦「半導體科技產業大師」講座，邀請校友、雷科創辦人暨董事長鄭再興、以「創業、創新歷程與SMT產業分享」為題，與師生分享創業過程及產業經驗，也期盼與學院合作，共同培育台灣半導體產業發展所需人才。

鄭再興過去曾在飛利浦公司任職，5年期間，從工程師升為部門經理，之後創立雷科股份有限公司。中山大學半導體學院首任院長黃義佑表示，雷科是頗具名聲的被動元件上游設備及材料供應商。透過多角化經營，雷科的營業項目也已從最初代理雷射（LASER）設備，擴展到SMT（Surface Mount Technology，又稱為表面黏著技術）相關設備、SMD（Surface Mount Device，表面安裝元件）捲裝材料、能源事業等。

憑藉在業界傑出的表現，鄭再興曾榮獲高雄市第二屆十大傑出市民、傑出企業領導人金峰獎、第一屆傑出企業總經理人獎、第二十七屆青年創業楷模及國立中山大學傑出校友等殊榮。

鄭再興表示，他的創業歷程可分四階段，第一階段為大學時期，透過社團、自組音響等累積相關實務經驗，畢業後順利進入飛利浦公司任職。第二階段為雷科公司時期，從原先高雄據點拓展至中國東莞、昆山及新加坡，將雷科打造成知名被動元件的上游供應商，並多角化經營領先布局。

第三階段為創立惟中酒業，把西班牙大師的畫作結合紅酒，將員工的工作環境改造成小型藝廊，讓雷科在傳統電子製造業獨樹一格。第四階段為創立西灣天使創投平台，透過「共享、陪伴」成為創新產業及創業者背後強大的資源。近年更與高雄在地有機農簽訂農作認養合約，聯名推出雷科米，將其分送利害關係人，冀望更多單位加入此行列中，另在全球綠色浪潮下，一同為環境付出，進行綠能投資，如太陽能光電、魚電共生，希望促進綠能產業發展。

鄭再興強調，台灣電子零組件居全球領先地位，更是近期國家發展的重點產業之一，與中山大學半導體及重點科技研究學院簽署產學合作，共同培育台灣半導體產業發展所需人才，可對接國家重點產業發展的需求，也吸引更多年輕人至高雄發展，解決產業目前面臨人才短缺問題。