柯叔元(左)和方馨劇中假扮夫妻。（台視提供）

台視60週年台慶大戲《美麗人生 壯志高飛》中方馨和柯叔元兩人假扮夫妻，試圖重現過往情景，目的是要喚醒張雁名的記憶。不過劇中兩人互看不順眼，表面上又要演出恩愛夫妻，因而產生許多笑料。

最新劇情，兩人才吵完架，柯叔元就要求方馨在朋友面前餵食，企圖捉弄對方。方馨根本不想配合，所以靈機一動，準備了一大口的炒蛋，往柯叔元嘴裡塞。柯叔元還沒來的及吞下，又被餵了一大口，結果整張嘴塞滿炒蛋，臉部突起鼓脹變形，有口難言模樣十分逗趣。

雖然吃東西的戲看似輕鬆，但拍攝途中柯叔元主動搖搖手，示意暫停，原來是嘴巴裡的食物已經多到影響講台詞，他忍不住大笑表示：「真的太多了！」所以特地暫停咬了幾口將口中的食物吞下，再繼續拍攝。此舉也引來同桌的張雁名和林可唯大笑，「始作俑者」方馨趕緊道歉：「導演說要大口一點，拍謝！」柯叔元則瀟灑表示：「沒關係！」

方馨和柯叔元之前劇中相處甜蜜，幸福形象深植觀眾心中，不過如今兩人角色個性水火不容，不僅時常拌嘴，還會趁機互整彼此，像是這場戲，柯叔元本想佔對方便宜，卻被迴力鏢秒打到自己，互動詼諧。方馨笑著表示：「導演說要寫實，因為我劇裡面就是故意要弄他的。」

拍攝好不容易告一段落，還要換角度繼續拍，這表示柯叔元還需要再吞好幾口蛋，張雁名打趣表示：「今天晚餐應該不會想吃東西了吧！」終於拍完時，柯叔元開心的喊：「耶！」桌上的炒蛋已經被吃掉大半，他事後表示：「蛋很好吃，但什麼事剛剛好就可以了！」

台視60週年台慶大戲《美麗人生 壯志高飛》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。