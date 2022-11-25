據勞動部勞動及職業安全衛生研究所研究指出，國內製造業就業人數主要分布的電子資訊與金屬機電業，普遍導入中高程度智慧自動化的生產流程，許多重視勞動價值的企業不僅將數位科技應用於提高生產力，也重視人機協作與人力資源培訓，且並未發現因技能不足導致的「結構性失業」，反而能解決缺工問題。

勞安所進行「數位科技對勞動市場影響研究：以製造業為例」，透過深度調查與訪問50家產業公會與企業，了解產業在科技應用樣態及人力資源管理措施，顯示國內電子資訊與金屬機電產業多已具備智慧工廠能力，帶動電機資訊類工程師的專業技能升級，減少產線作業員、行政人員、倉儲物流人員等基層員工工作量。

勞安所副研究員吳慧娜表示，雖然因為自動化減少員工人數，但近年受惠於於景氣上揚，因此製造業並未減少聘僱，因此自動化反而能解決缺工問題，且數位科技應用可降低作業環境危害及改善勞動條件，促使勞工更願意投入相關工作。

勞安所組長林詩騰舉例，國內製造生產線大多已採用省力機器設備與自動化排程，在智慧自動化設備支援下，減少了重體力與重複性工作，相較於以往促使更多女性投入製造業，且對於中高齡重返職場有所助益；3K作業環境也大幅改善，企業於品牌形象宣傳時，可對關鍵職類及其作業環境進行介紹，將有助於吸引即將踏入職場的青年人。