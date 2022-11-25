澳洲高等法院前法官對前總理莫里森（Scott Morrison）秘密任命部長一事展開調查，發現這些舉動有損公眾對政府的信任後，澳洲將推出提高部長任命案透明度的規定。

今年5月在大選中失利的莫里森，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間秘密兼任5個部長職位，包括衛生部長、財政部長、國庫部長、資源部長與內政部長。

有3個部長後來表示，他們對於自己與莫里森分享部長職權一事並不知情。

路透社報導，澳洲高等法院前法官貝爾（Virginia Bell）主導的調查發現，這些任命可能會損及公眾對政府的信任。貝爾在今天發布的報告中表示，缺乏國會問責削弱了責任政府的威信，這呼應了法律政策專員的說法。

貝爾說：「等到任命案公諸於世後，與人事案有關的秘密性對政府信任造成傷害。」

莫里森先前表示，在疫情期間任命這些職位是必要的，以確保職權的連貫性，並以防有部長喪失工作能力，但貝爾的報告對這兩項說詞提出質疑，認為若真有必要，明明可以迅速另行任命代理部長。

莫里森在報告發布不久後發表聲明提到上述批評，但捍衛自己的行為是合法的，並說他將持續在國會服務。

他在臉書（Facebook）發文說：「身為總理，我對國家安全與國家利益的認知，比各個部長、肯定也比這項調查還要廣泛。這對第三方就這類事務得出確切結論的能力產生侷限。」

貝爾提出6項改革建議，包括立法要求公告部長任命案。現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，他的政府將採納這6項建議。

艾班尼斯在報告公布後召開的記者會上說：「我們讓陽光照耀喜歡暗中運作的影子政府。一個愛搞秘密作業與粉飾文化的政府。」

貝爾指出，由於莫里森額外附加的權力僅行使過一次，這些任命案所產生的影響有限。