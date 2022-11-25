有民眾爆料，中央流行疫情指揮中心於2020年9月召開疫苗採購第二次會議，內容指出欲採購400萬劑國產疫苗，其他如BNT、莫德納等疫苗，只預計採購200萬劑，遭質疑「押寶」在國產疫苗。指揮中心疫情監測組長周志浩反駁，採購疫苗涉及開發時程，並檢討國內處理冷鏈的量能，不斷修正擴充，當時一期臨床試驗才核准1個月，估算一定會有落差。

對於外界質疑政府「押寶」國產疫苗，周志浩回應，政策不斷地調整，首先，2020年8月底衛福部才核准國產疫苗進行第一期臨床試驗，當時估算的數字當然只是估算，一定差很遠，都還沒研發出來，指揮中心會盡量掌握、探詢這些資料，但後面會有很大幅度的修正，這是很正常的事情。

至於莫德納和BNT疫苗採購方面，周志浩指出，這涉及到開發時程，這兩種疫苗需要高度冷運冷藏技術，規格非常嚴厲，我們也不斷檢討國內處理冷鏈的能量，不斷修正擴充，各位可以體會到當時面臨的挑戰有多大。

指揮官王必勝補充，這是距離現在2年多以前的事情，自己沒有參加這個會議，但他想誠懇地分享，在面對新冠疫情這樣未知的挑戰時，疫苗開發是在初期階段，大概只能做3件事，一是收集資料、二是初步研判、三是滾動式調整，並不是說當時決定的事情，未來就完全照著去做。

王必勝提到，到底要買多少國產疫苗和國外疫苗，當時大家都還沒研發出來，做不做得出來都不知道，例如國內3家做第一期試驗的廠商來講，最後只有高端做出來，國光和聯亞沒有，至於當時BNT、莫德納是否會做出來，也不是很清楚。