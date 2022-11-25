選前最後一天，蔡總統今（25）日晚上又要去桃園站台了。此次縣市長選舉蔡總統對桃園青睞有加，前幾天的臉書還表示延宕多年的機場捷運是鄭文燦上任後讓其通車，並表示從她執政以來，中央投入桃園軌道建設4700億元。不過網友立刻打臉表示機捷延宕多年正是因為鄭文燦堅持台鐵高架改地下；前交通部官員也直言「機捷通車的關鍵恐怕輪不到桃園市居功」，桃園鐵路立體化和機捷二期都是國民黨時代就決定，拿掉這兩項桃園的軌道建設，蔡政府還剩什麼政績？

蔡總統23日臉書表示，8年前機場捷運延宕多年，是鄭文燦上任後讓其通車，A22老街溪站陸續就位，「這就是實實在在的建設。」蔡總統並表示從她執政以來，中央對於桃園軌道建設，總共投入4700億元。

不過底下網友留言打臉表示：「那妳知道因為某人堅持台鐵高架改地下的政策，導致捷運A23站遲遲難以動工、A22也無法啟用嗎？一條無法連絡桃園中壢兩大都會區的捷運，還能稱作桃園捷運嗎？多花了8年時間、多花了幾百億的經費，一條未連通的捷運，真是謝謝餒。」

至於蔡總統所謂的「中央對桃園軌道建設投入4700億元」，根據本報盤點，包括捷運機場線1138.5億元、桃園捷運綠線982億元、桃園捷運棕線375億元、捷運三鶯延伸八德137.9億元、桃園捷運綠線延伸中壢328.04億元，以及最大宗的桃園鐵路地下化1047.93億元，6項軌道建設共約4009.37億元。

知情人士表示，機捷通車的關鍵恐怕輪不到桃園市居功。當初機場捷運一直到2015年都還卡在號誌穩定度的問題上，後來是從測試報告紀錄一點一滴的分析，加上交通部率員親赴德國西門子公司溝通協商號誌系統，才將系統穩定性從不到70％提升到99.52％。

此外，桃園鐵路立體化和機捷二期嚴格來說都是國民黨時代就決定，不是蔡政府政績，拿掉這兩項，桃園的軌道建設還剩甚麼？況且之前鐵路從高架轉為地下化之後，經費從300億暴增為1200億，都是中央出錢；現在把桃捷綠線連接到機場捷運的這一段當作機捷二期，桃園就不用出錢，再次占了中央的便宜。

本報整理，捷運三鶯延伸八德、桃園捷運棕線都是桃園縣長吳志揚任內開始做可行性研究。桃園鐵路立體化和機捷二期計畫則是交通部長陳建宇任內核定。