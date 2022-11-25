國民黨台北市長候選人蔣萬安25日晚間7時舉辦選前之夜造勢晚會，選定基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場。今晚六都藍營市長候選人現身後，將由電視台轉播連線六都同框畫面，展現全台勝選氣勢，共同催出選票。

蔣萬安造勢現場將搭建「史上最大」舞台，長度達到18.9公尺，甚至比大陸央視春晚舞台還大，國民黨發動甲級動員，預計號召超過4萬人，喊出要比無黨籍候選人黃珊珊的造勢人潮多4倍。

蔣萬安競辦副發言人田方倫表示，台泥停車場為目前北市相對最大的空曠的場地，以交通上影響市民最小為原則，並減少封街，今天將有超過44個後援會將全面動員，團隊也有心理準備可能會爆場，已申請周邊路權。

田方倫強調，蔣萬安的氣勢不單單只在台北發揮，還要與其他縣市連線，要全國民眾都對於國民黨認同加分。

對於蔣萬安選前之夜規畫，包括台北市黨部主委黃呂錦茹、前台北市副市長李永萍、前台北市長郝龍斌等都將現身助講，特別的是，也邀請市民朋友上台，強調「市民就是最大咖」，國民黨黨主席朱立倫則壓軸站台。另外，也邀來歌手金智娟、荒山亮等熱力開唱，將氣氛炒到最高點。

國民黨文傳會副主委、蔣萬安競辦發言人洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播25日選前之夜的六都直轄市畫面，預計晚間9點半到10點，在六都候選人現身後，安排6框大合體，但並沒有要互相對話，以避免過去視訊連線經常訊號延遲的窘境，讓民眾同時感受六都的選舉氛圍，營造大團結氣勢。