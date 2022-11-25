鄭淑分今在太保市長，轉戰選縣議員的黃榮利陪同下開記者會、並直播。（取自黃榮利臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨太保市長候選人戴光宗今一早也由立委蔡易餘、家人和支持者陪同前往地檢署陳情與按鈴申告。（戴光宗競選總部提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市長選舉，兩陣營殺到見骨，不但互有提告，還發生拉扯暴力事件，今早民進黨太保市長候選人戴光宗到嘉義地檢署按鈴申告，呼籲檢察官盡速偵辦昨天深夜總部志工被前省諮議員黃文峯圍毆案，無黨籍太保市長候選人鄭淑分也開記者會，淚灑、哽咽說自己受到不公平的對待，強調選太保市長應用正面勇敢態度，不是用弱者來包裝自己，太保市要的是進步，不是退步！

鄭淑分今在太保市長，轉戰選縣議員的黃榮利陪同下開記者會，鄭淑分先澄清所謂黑函其實是有矚名的文宣，毆打事件的起源就是3張文宣，透露她參選以來，長期受到選舉霸凌和打壓，包括對手戴光宗陣營幹部在公開場合駡她五字、經過她總部會按喇叭叫囂等，指對手陣營硬要把選舉暴力扣在沒犯過罪，身家清白的她身上。

鄭淑分哽咽強調她只是參選太保市長，卻一路面對選舉霸凌和國家機器的打壓，受到不公平對待，指對手對她潑髒水，「請讓我們好好選舉、安心選舉」。

黃榮利也簡單還原毆打拉扯事件，指雙方都有受傷，黃文峯已表示等選舉完就會出面勇敢面對司法、不會逃避，批戴光宗為拉抬選情大打悲情牌，斥是選舉爛招，也說他對民國81年發生的事件記憶猶新，指戴光宗貴為議員，後面又有這麼有力量的靠山，會是弱者嗎？

黃榮利說戴光宗昨曾宣布暫時停止一切競選活動，結果仍持續進行，所作所為都在欺騙，還說戴收割公所團隊8年的努力成績，他與鄭淑分多年公所同事，鄭參選立卻面對這麼多打壓，打破明文規定才是未來的希望。

戴光宗今一早也由立委蔡易餘、家人和支持者陪同前往地檢署陳情與按鈴申告，表示他的家人和支持者至今終日活在恐懼當中，請檢察官保護無辜者，民主選舉，不應該讓暴力行為介入，蔡易餘也呼籲檢察官盡速偵辦黃文峯3人圍毆志工事件，並指這是嘉義縣選舉史上最嚴重暴力事件。