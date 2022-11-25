明日就是1126九合一選舉投票的日子，各候選人把握機會最後衝刺。尋求連任的雲林縣縣長張麗善，今晚特別以徒步拜票的方式，舉辦「挺善良 選前之夜」活動，而其中心思想是為雲林的進步、為端正選風、淨化社會而走，現場更將邀來藝人白雲及鄉土劇八點檔明星，呼籲大家在選前之夜大團結。

張麗善今日在臉書發文表示，她今晚將舉辦「挺善良 選前之夜」活動，會以徒步拜票的方式進行，與過往的大造勢模式不同，倒數最後一天，他們持續一步一腳印與心中的最大咖——人民拜票懇託。

張麗善強調，鄉親熱情的回應讓她很感動，今晚的選前之夜，也是團結之夜，她將在斗六、虎尾繼續以徒步拜票的方式，邀請大家一起「挺善良」，為雲林的進步、為端正選風、淨化社會而走。

針對今晚的活動，張麗善指出，將於晚間6時從斗六出發，隨後則於晚間7時30分從虎尾出發，藝人白雲，以及本土劇八點檔明星黃建群、苗真，也會到現場來助陣。至於沒有辦法到場的朋友們，也歡迎收看直播，關心現場即時動態。