日本旅行業者一行人先到台中國家歌劇院參訪，接著由參山處接待，到充滿台灣鄉土味的餐廳「香蕉新樂園」品嘗美食。（參山國家風景管理處提供／潘虹恩台中傳真）

面對台灣邊境解封，日前多位日本旅行業者飛抵台灣進行參訪，到中彰觀光圈參觀文化、藝術特色據點，中午也在交通部觀光局參山國家風景區管理處陪同下，到台灣古早味餐廳「香蕉新樂園」品嘗台灣菜，盼透過實地參訪了解吸引日本遊客的元素，帶進更多遊客到中台灣旅遊。

參山處指出，中彰觀光圈蘊含多元觀光主題旅遊，除農村野趣遊、酒莊野餐會、海牛採蚵、戶羽機關下午茶市集等，還有許多具有國際知名度的旅遊景點。

日本JTB、HRS、阪急等主力旅行社高層主管及台灣部銷售主管等一行9人日前抵台進行4天3夜的參訪遊程。先到台中國家歌劇院參訪，接著由參山處祕書林宜錚等人接待，到充滿台灣鄉土味的餐廳「香蕉新樂園」，品嘗美食玉米雞、金沙豆腐、剁椒魚片等，讓日本旅行業者讚不絕口，直呼「非常美味」。

參山處表示，此次日本踩線團特別參訪獲得普立茲克獎的日本建築大師伊東豐雄設計的台中國家歌劇院，以及前身是日治時期「大正製酒株式會社」、全台最大釀酒工場的「台中文化創意產業園區」等文化據點；一行人會繼續參訪自然科學博物館、寶覺寺等處，並於晚間返回台北，參訪迪化街、故宮博物院、忠烈祠等台灣著名景點。

日本旅行業者表示，台灣和日本的距離只有數個小時飛機行程，是日本國內學生到海外教學、旅遊重要路線之一，此行就是來台灣開發新路線，找尋含有日本元素的文化、藝術據點，盼能豐富年輕學子視野，同時拉近彼此的情誼。