選前1天，民進黨立院總召柯建銘25日在臉書以《所以選前的今天》Sorry我要對柯文哲、高虹安說對不起為題表示，「為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們。」柯建銘今天受訪則是再說明，這是他的良心，因為他太在乎新竹的發展，所以要用最嚴厲的方式譴責、批判與挑戰柯、高2人。

柯建銘說，11月19日香山演講會，是他從政以來個人演講第1次深深鞠躬、拜託鄉親，喊出「這1戰我們一定要贏」，但他還是忍住眼淚，不讓它掉在我的腳邊。

因他自知，41歲選上立委，一回頭已72歲，現已「齒危髮禿，視茫茫，髮蒼蒼，但老兵不死」。政治對他而言是過1天少1天，只能以政治的生命餘命，貢獻給國家，貢獻給他一生摯愛的新竹。他強調，他是新竹隊也是國家隊，下屆還是不是立委不是他能決定，是黨決定的，或是看他還有沒有拚命的熱忱。

假使下屆沒有做了，告老還鄉，閉門謝客，採菊東籬。他沒有任何政治能量、力量幫助新竹了，頂多坐在演講會台下第1排與大家齊喊當選而已。

柯建銘表示，新竹鄉親，請給老柯再次拜託，集中選票支持5號沈慧虹，還林智堅1個公道，還新竹市1個公道。這是價值、是非道德的選擇，投給自己，投給下一代，守護新竹，守護台灣。

在選前，其實他的內心話是，選舉本來就是有輸有贏，但在「高虹安現象」中的選戰，這1戰萬一沒有贏，輸的不是1個執政縣市或故鄉新竹，「輸得是台灣整個世代的價值」，我們付得起這個代價嗎？這是我們要的民主嗎？