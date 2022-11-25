富邦金(2881)今舉行法說會，富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金的資本適足率達130%，目前並沒有增資計畫；此外，富邦金未分配盈餘達3900億元，特別盈餘公積約2740億元，有足夠的資金分配給股東。對於投資人關注富邦人壽是否會進行資產重分類，韓蔚廷表示，相關單位仍在評估中，不排除作小部分的資產重分類。

此外，投資人關切富邦華一在大陸的不動產曝險情況，韓蔚廷表示，富邦華一的不動產曝險占總資產比僅約5%，其中房貸部分約13%，占比很低，也沒有爛尾樓的情形，相關的NPL是零。

富邦金今年前9月雖然受產險拖累，出現獲利年減。但旗下台北富邦銀行獲利卻是創新高，前9月稅後淨利成長29%達187.47億元，位居市場第三。授信部分，整體授信餘額年成長7.1%，其中個人放款餘額年成長11.6%，佔全行授信比重提升至51.1%；企業授信餘額年成長3.9%，其中中小企業授信餘額年成長7.9%。由於資產規模擴大帶動下，整體存款餘額較去年同期成長12.5%。

信用卡業務方面，有效卡數及簽帳金額持續正成長，其中有效卡數雙位數成長，超越市場個位數的成長率；每卡月平均簽帳金額高於市場平均，信用卡逾放比維持良好。財管AUM年成長11%達1.17兆，包含境外財管AUM成長33%達242億元。截至9月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率759.80%，維持良好資產品質。