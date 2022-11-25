由經濟部國際貿易局指導，外貿協會執行的「韌性供應鏈夥伴大會」周四於台北國際會議中心登場，這也是疫情爆發後首次恢復辦理國外買主來台大型商洽活動，總計近40國270位國際客商將與500家台灣企業，進行1700場洽談；其中實體來台達110位，160位則以視訊洽談。

活動另於上午舉辦國內外商工會「領袖對談」，邀請近期供應鏈移轉受惠國的5個國家工商協會高層剖析供應鏈發展趨勢及台灣機會。

主辦單位經濟部國際貿易局副局長李冠志於開幕典禮上指出，台灣在智慧機械、電動車、高階自行車等均有豐富的國際合作經驗，能與各國經貿夥伴共同提升產業競爭力及開創疫後商機。外貿協會秘書長王熙蒙則提到台灣擁有完整供應鏈的實力，企業在面對風險衝擊時，有足夠反應能力與因應對策，於有限資源下，即時調度，是值得全球合作的最佳夥伴。

全球政經情勢歷經美中經濟對峙、COVID-19疫情及俄烏戰爭後，國外買主積極與具備共同理念夥伴合作，建構具韌性、可持續性供應鏈夥伴關係，該趨勢可自過去兩年線上洽談會感受到，很多來台外商亦是抱此目的與期望。

這次來台買主以巴西、印度、越南最多，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等；尤其以電子資通訊產品採購需求為多。

國內網通大廠近期於低軌衛星相關產品積極開發，主攻B2B地面接收設備及家戶用設備產品，並搭配軟體與衛星服務進行串連。除現有家戶型、工業用與商業用的地面接收器外，更看好車用接收器發展。其中，洽談會許多買主來自印度，對於該商而言是一潛力市場。該企業表示，希望透過洽談會打入當地低軌衛星營運供應鏈，除終端天線、印刷電路板(PCB)、WiFi路由器等地面設備外，更希望衍伸至網路連接至用戶端的CPE(Customer Premise Equipment)。

我國目前低軌衛星已與美商共同合作開發，由於衛星技術研發過程，需要高度投入多項專業，可藉由投資直接鏈接海外新創公司，有效協助台灣廠商獲得太空供應鏈訂單，此次買主即為其中之一。

另此次全球韌性供應鏈廣邀全球計17國24家汽車零組件、巴士及能源業者來台或線上共襄盛舉。根據Market and Markets研究報告，2020年全球電動巴士銷售量約13.7萬輛，至2025年銷售量將達57.5萬輛，年複合成長率達33%。而台灣在電巴與充電解決方案具國際合作實績指標性業者，如成運、華德、創奕、唐榮、台達電子、馳諾瓦(飛宏子公司)、起而行綠能等，亦應買主需求參與本次採購洽談。

此外，「元宇宙」該熱門議題，特別邀請英、日、韓、波蘭、保加利亞、泰國、馬來西亞、印尼及菲律賓等9國買主參與。其中泰商TREE ROOTS ENTERTAINMENT GROUP透過創新內容與技術突破，開發多種內容與數位平台，期待針對電影、動畫短片、角色扮演遊戲等項目，透過活動找到台灣動漫數位內容合作夥伴。

此次來台多位國外買主均對區塊鏈遊戲領域表達高度興趣，無論遊戲內容開發商、區塊鏈技術商、XR業者或系統整合商等皆是買主們積極洽詢目標。如虛擬貨幣交易所的泰國買主，其營運多元化的元宇宙經濟，區塊鏈遊戲將是未來營運主軸，對台灣遊戲、動畫的精美豐富與具故事性，感到相當驚豔，期待雙方未來合作。