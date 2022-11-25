重機雙載"沒戴安全帽" 閃車自摔遭"爆頭"亡│中視新聞 20221124

本月23日下午雲林北港發生一起大貨車與重機死亡車禍，1輛左轉的大貨車與雙載直行的重機發生碰撞，重機騎士和後坐乘客2人因未戴安全帽，頭部受到重創送醫不治，據悉，不幸身亡的重機騎士為萬華青山宮知名顧問，有「一代廟會傳奇」之稱，其擔任廟會禮生的妻子在昨（24）日回到事故現場招魂，今(25)日她再度發限時動態表達對愛人的思念。

經過一晚的沉澱，陳妻再度於IG限動提到丈夫的靈堂，一律懇辭「陣頭、花車、花籃、花圈、罐頭、輓聯」，也透露對丈夫的思念「昨天在套房收拾祢的衣服時，突然一直起雞皮疙瘩，然後看到祢的影子2次，我半夢半醒看到祢叫我的名字，是祢真的回來看我，還是我太思念祢了」。

2個小時後，她又再度表達對丈夫的思念於限動寫下「跟現實一樣嘴硬，問祢有沒有想我，祢一直笑杯，女兒問祢有沒有想媽媽才聖杯，看祢在天上快樂，我也放心」，陳妻對於丈夫的深深想念，讓人相當不捨。

北市萬華區青山宮陳姓顧問23日在雲林發生死亡車禍，其擔任禮生的妻子也在IG上表達不捨。（翻攝自陳妻IG）

這場車死亡禍事故的發生，警方表示，62歲劉姓男子駕駛大貨車沿155線公路，由北往南行駛要左轉時，著騎重機的陳男載著李姓少年沿155線公路由南往北直行，陳男因閃避不及衝撞大貨車，2人因都沒有戴安全帽，頭部受到重創，送醫後不治。

北港分局表示，鑑於嚴重車禍事故與重大交通違規有正相關，尤其闖紅燈、超速搶快、酒駕、違規轉向等行為易造成重大事故，警方將加強取締超速、闖紅燈、酒駕等重大違規行為，也呼籲用人應有防衛駕駛觀念，以保障自身與其他用路人安全。