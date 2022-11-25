台灣史上最大徵收案桃園航空城，徵收範圍廣、期程長，3月底前自願搬遷戶可領20％獎勵金，但自行拆遷申請截止前，房屋稅已開徵結檔，桃市府地稅局無法收到完成點交名冊、即時依實際持有月數核定房屋稅，便以全年稅額寄繳款書，引發徵收戶疑義。納稅者權利保護官表示，此為作業時間差導致，跨機關協調後，已繳納者主動退稅，已申請自拆但未點交完成者，確認持有月數後將延長繳納期限。

納保官徐鳳英指出，一名徵收戶5月收到房屋稅繳款書，納悶明明先前房屋水電已停並全面清空，怎還要繳房屋稅，便請該民眾提供徵收資料與協議價購約定書，她查詢相關法規，確認協議價購是以騰空點交日計算房屋稅截止時間。

地稅局說明，房屋稅按月課稅，今年課稅時間為去年7月1日至今年6月30日，自5月1日至31日開徵。但首波自願優先搬遷戶申請房屋自拆完成的截止日為3月31日，房屋稅開徵結檔是3月29日，徵收機關在房屋稅結檔後仍陸續收到申請書，且點交仍須作業時間，因無法收到點交完成名冊、即時按實際持有月數核定房屋稅，便以全年稅額寄發繳款書。

對於徵收戶疑惑房屋清空、人已搬走，卻還要繳整年稅額，徐鳳英表示，因不同局處間有作業時間差，協助更正稅單後再請該民眾繳納，後來發現此情況非單一個案，其他徵收戶也碰上類似情形。據了解，經統計較晚通報有約1萬人，影響約3700戶。

地稅局表示，瞭解情況後第一時間與地政局、民航局協調修改通報方式，已繳納者會主動退稅，已申請自行拆遷但未完成點交的個案，在開徵期間先別繳納，後續確認後再按實際持有月數核定房屋稅，延長繳納期限，目前約9成9案件都已解決，剩少數個案仍在複估中。

由於影響戶數多，徐鳳英先前也拜訪在地民代包括市議員與里長等，請對方協助宣導。地稅局提醒，若民眾有納稅者權利保護相關服務需求，可至地稅局網站專區查詢納保官姓名與聯絡方式，將積極協助民眾解決疑義。